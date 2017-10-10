مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

“القدس العربي” – وكالات: اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، صباح الثلاثاء، بحراسة الشرطة الإسرائيلية بمناسبة عيد “العُرْش” اليهودي.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، لوكالة الأناضول إن 537 مستوطناً إسرائيلياً اقتحموا المسجد صباح اليوم، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وأضاف:” اقتحم المتطرفون المسجد من خلال مجموعات كبيرة، تحت حراسة أمنية مشددة، من قبل الشرطة والوحدات الخاصة الإسرائيلية”.

واغلقت الشرطة الإسرائيلية المسجد أمام اقتحامات المستوطنين لاقتراب موعد صلاة الظهر للمسلمين، ويُتوقع أن تستأنف الاقتحامات بعد ساعتين من انتهاء الصلاة، كما هي العادة يومياً.

وكان مئات المستوطنين قد اقتحموا المسجد خلال اليومين الماضييْن بمناسبة عيد “العرش”.

وتشهد فترات الأعياد اليهودية زيادة ملحوظة في أعداد المقتحمين للمسجد.

وبدأ اليهود الاحتفال بعيد العُرْش يوم 5 أكتوبر/تشرين أول، ولمدة 8 أيام، حيث ينتهي الأربعاء.

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، الاقتحامات وتدعو إلى وقفها.