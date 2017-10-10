الجيش العراقي يباشر تسليم مناطق نينوى المحررة للشرطة الاتحادية

“القدس العربي”- وكالات: باشرت قوات الجيش العراقي، الثلاثاء، تسليم المناطق المحرّرة من تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في محافظة نينوى (شمال)، لقوات الشرطة الاتحادية، وفق مصدر عسكري.

وقال العقيد أحمد الجبوري في قيادة عمليات نينوى (إحدى تشكيلات الجيش)، إنّ “اللواء العاشر من الشرطة الاتحادية باشر مهمة مسك الأرض (السيطرة) في منطقة حزام قضاء تلعفر (غرب الموصل)، شرق القضاء”.

وفي تصريح للأناضول، أضاف الجبوري أن العملية تهدف إلى “حماية الطريق الاستراتيجية من تل عبطة إلى الطريق الرابطة بين بغداد والموصل، وطريق المحلبية الموصل من تل زلط إلى السحاجي، بالإضافة إلى مسك الأرض بالقرى الواقعة بين الطريقين”.

وتابع أن “أمرا صدر باستلام اللواء التاسع من الشرطة الاتحادية مهمة مسك الأرض في المناطق الواقعة بين القيارة والجسر الرابع بالجانب الغربي من الموصل”.

ووفق المصدر، فإنّ “القرارات الجديدة جاءت خلال اجتماع لقادة الفرقة 15 بالجيش العراقي، لتسليم المناطق المحررة في محافظة نينوى لقوات الشرطة الاتحادية”.

وبعد قتال استمر 9 أشهر، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 31 أغسطس/ آب الماضي، تحرير كامل محافظة نينوى، إثر تحرير ناحية العياضية، آخر مدينة كان يسيطر عليها تنظيم الدولة “داعش” بالمحافظة.