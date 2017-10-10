الخارجية الأردنية: كلفة استضافة اللاجئين السوريين تجاوزت عشرة مليارات دولار

“القدس العربي”- وكالات: اعلنت وزارة الخارجية الأردنية الثلاثاء أن كلفة استضافة مئات الالاف من اللاجئين السوريين فوق أراضي المملكة تجاوزت عشرة مليار دولار.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن “تكلفة استضافة اللاجئين السوريين والأزمة السورية المباشرة على المملكة منذ بداية الازمة ولغاية العام الحالي 2017 بلغت حوالى عشرة مليارات و301 مليون دولار”.

واوضحت أن هذه المبالغ “تشمل تكلفة التعليم والصحة ودعم الكهرباء والمياه والصرف الصحي واستهلاك البنية التحتية والخدمات البلدية والمواد والسلع المدعومة وخسائر النقل والعمالة غير الرسمية والتكلفة الامنية”.

وبحسب البيان “تبلغ الكلفة التقديرية المباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين والازمة السورية المقدرة للعام 2017 حوالى 1,7 مليار دولار”.

وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار/ مارس 2011 ومسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، يضاف اليهم بحسب الحكومة، نحو 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.

وكان وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري ابلغ السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال زيارتها الأردن في 22 ايار/ مايو الماضي ان المملكة بلغت “الحد الاقصى” في قدرتها على تحمل اعباء اللاجئين السوريين.

وأكد “أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين”.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة.