الحوثيون يطلقون صاروخاً على مركز قيادة الجيش السعودي في جازان

“القدس العربي”- وكالات: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن الثلاثاء إطلاق صاروخ بالستي على مركز لقيادة الجيش السعودي في منطقة جازان جنوب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر عسكري موال لهم قوله إن “القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اطلقت فجر اليوم صاروخا باليستيا من نوع (قاهر M2) على مركز قيادة الجيش السعودي في منطقة سامطة بجازان”.

وأضاف المصدر أن “الصاروخ الباليستي أصاب هدفه مخلفا خسائر كبيرة في مركز قيادة الجيش السعودي في المنطقة”.

ولم تصدر قيادة الجيش السعودي أي تعليق بشأن ذلك.

سبق وأن اطلق الحوثيون صواريخ بالستية باتجاه الأراضي السعودية، إلا أن الجيش السعودي يعلن تصدي منظومة “باتريوت” لها.

مقتل 18 حوثياً في معارك عند حدود السعودية واليمن

قتل 18 من المتمردين الحوثيين في مواجهات مع القوات الحكومية اليمنية وحليفتها السعودية عند الحدود بين المملكة واليمن، بحسب ما افادت الثلاثاء مصادر في قوات الحكومة اليمنية المعترف بها.

واوضحت المصادر العسكرية لوكالة فرانس برس، ان المنطقة الحدودية شهدت خلال الساعات ال24 الماضية معارك عنيفة وصلت الى ميناء ميدي الواقع على البحر الاحمر على بعد نحو خمسة كلم من الحدود الجنوبية السعودية.

وتركزت غالبية المعارك في المنطقة الحدودية الواقعة بين الحثيرة القريبة من ميدي، الى الربوعة في السعودية على بعد نحو 150 كلم من الميناء اليمني.

وبحسب مسؤول عسكري، فإن القوات السعودية “استعادت مواقع في قرى سعودية على الشريط الحدودي كانت تحت سيطرة الحوثيين منذ اكثر من عام” خلال هذه المعارك.

وذكرت المصادر العسكرية ان المتمردين الحوثيين الذين لقوا مصرعهم في الساعات الماضية وعددهم 18، قتلوا في قصف لمروحيات وفي المعارك المباشرة بين الطرفين. كما اشارت الى ان اربعة قياديين في صفوف المتمردين قتلوا خلال الايام الثلاثة الماضية في مواجهات وقعت في المنطقة ذاتها.

ولم يجب مسؤولون سعوديون على اسئلة فرانس برس حيال المعارك الحدودية.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.

وخلف النزاع الميني نحو 8500 قتيل و49 الف جريح وتسبب في ازمة انسانية حادة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقرر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ارسال خبراء دوليين للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في اليمن. والاسبوع الماضي أدرجت الأمم المتحدة التحالف العربي على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال.