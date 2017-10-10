محكمة مصرية تقضي بإعدام 8 متهمين في قضية “اقتحام قسم حلوان”

“القدس العربي” – وكالات: قضت محكمة مصرية الثلاثاء، بإعدام ثمانية متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “اقتحام قسم حلوان”، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية .

وذكر موقع (بوابة الأهرام) الالكتروني اليوم أن المحكمة عاقبت 50 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 10 سنوات لسبعة متهمين ومعاقبة ثلاثة متهمين آخرين بالسجن خمس سنوات.

وألزمت المحكوم عليهم برد مليون جنيه وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه نظير تلفيات القسم، ودفع تعويضات لوزير الداخلية قيمتها مليون جنيه.

ووجهت للمحكوم عليهم العديد من التهم أهمها “ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية”.

ويحاكم 68 شخصاً في القضية التي وقعت أحداثها عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 آب/أغسطس 2013 .