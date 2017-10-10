مقتل 3 عراقيين من عائلة واحدة في هجوم لـ”الدولة” غربي الأنبار

“القدس العربي” – وكالات: أفاد ضابط بالشرطة العراقية، الثلاثاء، أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب خمسة آخرين – جميعهم من عائلة واحدة – في هجوم نفذه تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش)، على منزلهم غربي محافظة الأنبار (غرب).

وفي تصريح للأناضول، قال النقيب أحمد الدليمي، إن مسلحين اثنين من “الدولة” يحملان أسلحة خفيفة وقنابل يدوية، هاجما منزل في قرية “سرذية” شرق ناحية البغدادي (90 كم غرب مدينة الرمادي).

وأضاف الدليمي، أن المسلحين ألقيا قنابل يدوية داخل المنزل، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة آخرين بجروح، بينهم ثلاثة أطفال وأمهم.

فيما لفت إلى أن “القوات الأمنية، والعشائر (قوات سنية مساندة للحكومة)، تمكنت من ملاحقة الإرهابيين الذين هاجموا المنزل وقتلهم”.

كما أشار إلى أن تلك القوات، ما تزال تبحث عن مسلح آخر، تم مشاهدته في القرية.

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر، تسيطر على قرية سرذية غربي المحافظة بعد تحريرها من (داعش) منتصف العام الماضي، وغالباً ما يحدث اختراق أمنى فيها، يتسبب بمقتل وإصابة عدد من المدنيين وأفراد الأجهزة الأمنية.