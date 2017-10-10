مسلحون يقتلون خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من طائفة الهزارة في باكستان

“القدس العرابي”- وكالات: قال مسؤول بالشرطة الباكستانية إن مسلحين قتلوا خمسة أشخاص منهم ثلاثة من الشيعة من أقلية الهزارة في جنوب غرب باكستان يوم الاثنين في ثاني إطلاق نار يستهدف الأقلية خلال شهر.

وقع الهجوم في كويتا حيث يعيش قرابة نصف مليون من طائفة الهزارة الشيعية بعد فرارهم من العنف في أفغانستان على مدى العقود الأربعة الماضية.

وأوضح المسؤول إن المهاجمين فتحوا نيران أسلحتهم من على متن دراجة نارية ما أدى لمقتل خمسة أشخاص كانوا بالجزء الخلفي من شاحنة صغيرة في طريقهم لبيع الخضر في أحد الأسواق.

وقال مالك نيصار الضابط الكبير بالشرطة الباكستانية لرويترز “كان قتلا يستهدف الطائفة.”

وأضاف “لم يكن الأمر واضحا في البداية لكننا نعرف الآن أنهم ثلاثة من الهزارة من بين خمسة أشخاص قتلوا”.

ولم تتبن أي جماعة الهجوم.

وتتعرض أقلية الهزارة لهجمات من مسلحي حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجماعات سنية متشددة أخرى في باكستان وأفغانستان.

وقتل 22 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين في تفجير انتحاري استهدف مزارا صوفيا في بلدة في إقليم بلوخستان يوم الخميس في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية ويعد أحدث هجوم طائفي في الإقليم.

وفي حادث منفصل قال مسؤول باكستاني إن مسلحين قتلوا الاثنين ثلاثة جنود وأصابوا ثمانية آخرين في هجوم على سيارتهم في إقليم وزيرستان الشمالية شبه المستقل.

وأغلقت قوات الأمن الطرق في مقاطعة رازمك والقرى المحيطة بها بعد الهجوم.