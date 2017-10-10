يلدريم: الهدف من العملية التركية في إدلب هو التصدي لموجة هجرة

“القدس العربي”- وكالات: قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء إن العمليات العسكرية التركية في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية تهدف إلى الحيلولة دون تدفق موجة هجرة إلى تركيا.

وقالت تركيا إنها ستساعد مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم منذ فترة طويلة مع تنفيذها اتفاق عدم التصعيد الذي يهدف إلى تقليص القتال مع القوات الموالية للحكومة في المنطقة وهي أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان من بين المناطق التي ما زالت تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة في سوريا.

وتفقد فريق استطلاع تابع للجيش التركي محافظة إدلب يوم الأحد قبل عملية عسكرية متوقعة لفرض السلام في شمال غرب سوريا الذي يشهد صراعا عنيفا.

وقال يلدريم في اجتماع برلماني لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن “السبب وراء أنشطتنا هو تمهيد الطريق ومنع تدفق موجة محتملة من المهاجرين إلى بلدنا والحد من التوترات”.

وتستضيف تركيا بالفعل نحو ثلاثة ملايين سوري وهي أحد أكبر أنصار مقاتلي المعارضة الذين يحاربون الرئيس بشار الأسد خلال الحرب الدائرة منذ ستة أعوام ونصف العام ولكن تركيزها تحول من إسقاط الأسد إلى تأمين حدودها في مواجهة المتشددين والجماعات الكردية.

وقال يلدريم أيضا إن تركيا تهدف أيضا إلى تأسيس نقاط سيطرة في إدلب لنشر المزيد من القوات في المستقبل وإن أنشطة القوات المسلحة في إدلب ستساعد في منع نشوب صراعات داخلية بين المدنيين والجماعات المتشددة في المنطقة.

وزير الدفاع التركي: يجب أن نظل في إدلب السورية حتى زوال الخطر

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي لقناة (سي.إن.إن ترك) وشبكات أخرى الثلاثاء، إن تركيا يجب أن تظل في محافظة إدلب السورية حتى زوال التهديد الذي تتعرض له أنقرة.

وذكرت تركيا أنها ستقدم المساعدة لمعارضين تدعمهم منذ فترة طويلة في إطار اتفاق على عدم التصعيد يهدف للحد من العنف في إدلب. وتفقد فريق استطلاع من الجيش التركي المنطقة يوم الأحد قبل عملية عسكرية متوقعة.