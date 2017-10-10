ليبرمان: الجيش اللبناني أصبح جزءاً لا يتجزأ من منظومة “حزب الله”

“القدس العربي” – وكالات: قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن الجيش اللبناني، فقد استقلاليته، وأصبح “جزءاً لا يتجزأ من منظومة حزب الله”.

وجاءت تصريحات ليبرمان بحسب الموقع الالكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الثلاثاء، أمام جنود إسرائيليين، في مقر وزارة الدفاع، في مدينة تل أبيب بمناسبة عيد “العرش” اليهودي.

وأضاف ليبرمان، بحسب الصحيفة:” لقد فقد الجيش اللبناني استقلاليته وأصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة حزب الله”.

وتابع:” الحرب المقبلة في الشمال ستكون على جبهة واحدة، سوريا ولبنان سويا، لا نتحدث عن حزب الله لوحده، حزب الله، ونظام الأسد وعملاء نظام الأسد، والجيش اللبناني أصبحوا منظومة واحدة”.

ونقلت الصحيفة عن ليبرمان قوله:” إن علينا الاستعداد لكل سيناريو محتمل”، معتبراً أن الحقائق الجديدة “تفرض تحديات جديدة علينا”.

وأضاف:” أريد من أعدائنا في الطرف الآخر أن يفكروا ملياً في أي خطوة يقومون بها ضد دولة إسرائيل، كي لا نضطر إلى استخدام كل قوتنا وكل قدراتنا”.

وتابع ليبرمان:” نوجه جلّ جهودنا لمنع حرب جديدة، ولكن في الشرق الأوسط الجديد فإن التقديرات التي كنا نعرفها سابقا، مثل الإمكانية الضئيلة، باتت ببساطة غير ذي صلة، فكل شيء من الممكن أن يتغير بين لحظة واخرى ومن اليوم إلى الغد”.

وقال:” كل شيء يجب أن يستند إلى حقيقة أن علينا أن نكون مستعدين لمناورة جدية ولا توجد مناورة بدون نيران قوية”.