قتلى وجرحى من قوات “سوريا الديمقراطية” في ريف دير الزور الغربي

“القدس العربي” – وكالات: سقط عشرات القتلى والجرحى من قوات “سوريا الديمقراطية” المعروفة باسم “قسد” في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على قرى في ريف دير الزور شرق سوريا .

وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن ” مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية شنوا هجوماً ليل الاثنين /الثلاثاء على بلدة محيميدة وقريتي حوائج ذياب وحوائج بومصعة في ريف دير الزور الغربي “.

واشار إلى أن التنظيم بدأ الهجوم بسيارتين مفخختين استهدفا مركزين لقوات سوريا الديمقراطية ما أدى لمقتل أكثر من 27 عنصراً من قوات “قسد” وإصابة 13 بجروح بعضهم في حالة حرجة .

وحسب المصدر ، قتل تسعة عناصر من “قسد” في الهجوم على بلدة محيميدة وأصيب أربعة آخرون ، وانسحبت قوات قسد من قريتي حوائج ذياب وحوائج بومصعة دون قتال بعد سيطرة عناصر داعش على بلدة محيميدة .

وفي ريف الزور الشرقي واصلت قوات سوريا الديمقراطية تقدمها حيث سيطرت على بلدة مراط وعدة قرى اخرى .

وقال قائد عسكري في قوات سوريا الديمقراطية لـ (د.ب. أ) إن ” قوات مجلس دير الزور العسكري سيطرت اليوم على بلدة مراط بريف دير الزور الشرقي بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش الذين اعتمدوا على المفخخات والانفاق في وقف تقدم قواتنا التي سيطرت مساء امس على قرية الملحة قرب بلدة الصور التي سيطرت عليها قواتنا بداية الشهر الجاري “.

واطلقت قوات سوريا الديمقراطية عملية “عاصفة الجزيرة” منذ شهر تقريباً للسيطرة على ريف دير الزور وطرد تنظيم داعش بمساعدة طائرات وقوات التحالف الدولي وسيطرت على مساحات واسعة في الريف الشرقي أبرزها السيطرة على بلدة الصّور أهم معاقل داعش شرق نهر الفرات .