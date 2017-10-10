منظمة التحرير الفلسطينية تندد بخطط إسرائيل لبناء 3829 وحدة استيطانية جديدة

“القدس العربي” – وكالات: نددت منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء بخطط إسرائيل لبناء 3829 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

واتهمت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة مسؤولة الإعلام فيها حنان عشراوي ، في بيان صحافي ، إسرائيل “بتصعيد جرائمها الاستيطانية والتوسعية وسياساتها الممنهجة للنقل القسري والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني”.

واعتبرت عشراوي أن هذه الخطط “تأتي في سياق مخططات إسرائيل للقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية وتقطيع أوصالها وتقسيم وحدتها الجغرافية وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية”.

وشددت على أنه “يتوجب على الإدارة الأمريكية لعب دور بناء ومحايد في العملية السياسية بدلا من دعم الاحتلال والعمل على محاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكها المتعمد للقانون الدولي وسعيها جاهدة لتدمير احتمالات السلام”.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر السماح للإدارة المدنية الإسرائيلية بالمصادقة على بناء 3829 وحدة استيطانية جديدة.

وبحسب مصادر إسرائيلية ،ستتوزع الخطط المذكورة على الكتل الاستيطانية الكبرى والمستوطنات المعزولة منها 300 وحدة استيطانية في مستوطنة (بيت ايل) بالقرب من رام الله، و206 وحدات في مستوطنة (تقوع) في بيت لحم وأخرى في مستوطنات مقامة في كل من الخليل وسلفيت.