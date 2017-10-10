ليبيا: السرّاج يجدّد دعمه لأي مسار سياسي يفضي لانتخابات رئاسية وبرلمانية

“القدس العربي” – وكالات: جدّد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، دعمه لأي مسار سياسي يفضي إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد.

جاء ذلك في لقاء جمعه، الثلاثاء، بالسفير الألماني لدى ليبيا، كريستيان بوك، بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

وأشاد رئيس المجلس، بالموقف الألماني الداعم لحكومة الوفاق، ولمسار التوافق في ليبيا، داعياً إلى سرعة تفعيل البرامج التي تم بحثها في لقاءات سابقة في مجال الخدمات والبنية التحتية.

من جانبه، جدد السفير الألماني دعم بلاده لحكومة الوفاق، وتأييدها لخارطة الطريق التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، والتي تفضي إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأكد على تطلع ألمانيا إلى تطوير العلاقات الثنائية مع طرابلس، والتعاون في كافة المجالات لمساعدة الشعب الليبي في الخروج من الأزمة الراهنة.

ووفق البيان نفسه، فإن الطرفين بحثا تطورات الموقف السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات الليبية، السبت المقبل في تونس، بهدف التوصل إلى تعديل الاتفاق السياسي، بحسب ما أعلنته البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الاثنين.

وترتكز خارطة المبعوث الأممي، على 3 مراحل رئيسية، تشمل تعديل الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية بين أطراف النزاع في 2015، وعقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة.

كما يشمل أيضاً إجراء استفتاء لاعتماد الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليا، بالعاصمة طرابلس (غرب)، والثانية “المؤقتة” بمدينة البيضاء، وتتبع مجلس نواب طبرق (شرق)، والتابعة له القوات التي يقودها خليفة حفتر.