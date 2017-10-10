أستراليا تقصي سوريا من تصفيات المونديال وتتأهل لملحق “الفيفا” 

“القدس العربي” ـ (وكالات):

ودّع المنتخب السوري، الثلاثاء، تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى مونديال كرة القدم في روسيا 2018.

وخسر منتخب سوريا من مضيفه أستراليا بهدف مقابل هدفين في إياب الملحق الآسيوي المؤهل لملحق الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بعد مباراة ماراثونية من جانب لاعبي الفريقين.

وانتزع المنتخب الأسترالي بطاقة التأهل لملحق الفيفا بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب؛ حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتأهل “الكانغرو” الأسترالي إلى ملحق “فيفا”، ويواجه رابع تصفيات قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، الذي لم يتحدد بعد.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب منتخب سوريا؛ حيث تمكن عمر السوما من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة في الشباك.

ولم تدم فرحة السوريين طويلًا؛ ففي الدقيقة 13 جاء هدف التعادل لأستراليا عندما تلقى تيم كاهيل كرة عرضية انقض عليها برأسه في الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص من جانب لاعبي الفريقين لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليتم خوض شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه محمود المواس في الدقيقة 94 لحصوله على الإنذار الثاني، ليلعب المنتخب السوري الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وحاول لاعبو أستراليا استغلال النقص العددي في صفوف المنافس إلى أن جاءت الدقيقة 109 ليتمكن أصحاب الأرض والجمهور من تسجيل الهدف الثاني عندما تلقى تيم كاهيل كرة عرضية وضعها برأسه في المرمى.

وكادت أن تشهد الدقيقة 119 هدف التعادل والتأهل لسوريا عندما سدد عمر السوما ضربة حرة مباشرة اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس الأسترالي لتنتهي المباراة بتأهل أصحاب الأرض والجمهور إلى ملحق “فيفا”.