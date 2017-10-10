شريط ترويجي جديد للجزء المقبل من “ستار وورز″

“القدس العربي”-( وكالات): دغدغت شركة “لوكاس فيلم” للانتاج مخيلة محبي افلام “ستار وورز″ بنشرها الشريط الترويجي الثاني للجزء الثامن من السلسلة الشهيرة بعنوان “ذي لاست جيداي” الذي يفترض ان يبدأ عرضه في منتصف كانون الاول/ديسمبر.

ويمتد الشريط على 154 ثانية وقد بثته مساء الاثنين محطة “اي اس بي ان” الاميركية خلال برنامج “مونداي نايت فوتبول” ويظهر بطل الفيلم لوك سكايووكر (مارك هامل) وهو يوضح انه مذهول بتحكم ريي الجيداي المبتدئة الباحثة عن هويتها التي تؤدي دورها دايزي ريدلي.

ويدرب الجيداي الشهير المتقدم بالسن الذي يعيش في عزلة، الشابة على التحكم بسيف الليزر على جزيرة نائية حيث عثرت عليه في نهاية الجزء السابق.

وسبق ان عرض مقتطف من هذا الجزء الثامن الذي صور على ساحل ايرلندا الغربي واستوديوهات باينوود قرب لندن، في نيسان/ابريل الماضي.

ويضم الجزء الجديد شخصية جديدة اسمها روز تؤديها الممثلة كيلي ماري تران وتنضم الى صفوف المقاومة في مواجهة الامبراطورية المستبدة.

وتوفيت كاري فيشر التي تؤدي دور الاميرة ليا المتمردة في كانون الاول/ديسمبر الا انها كانت انتهت من تصوير مشاهدها في الجزء الاخير.