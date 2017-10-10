نائب الرئيس العراقي: علينا اعتماد الحوار للوصول الى تفاهمات مع كردستان

“القدس العربي” – (وكالات): دعا نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي اليوم الثلاثاء الأطراف السياسية في العراق إلى اعتماد الحوار والمفاوضات للوصول إلى تفاهمات مع إقليم كردستان.

وقال النجيفي ، خلال استقباله ماركو كارنيلوس سفير إيطاليا في العراق ، إن” أزمة كردستان ليست الأزمة الوحيدة فقد سبقتها أزمات معروفة ناتجة عن مشاكل بنيوية في العملية السياسية فلم يتم الالتزام بالدستور وهناك انتقائية واضحة في التعامل معه” .

وأشار إلى أن هناك خلافات تتعلق بالأرض والثروة والمنهج المتبع ما أدى إلى تراجع الهوية الوطنية الجامعة لصالح هويات عرقية وطائفية.

وشدد “على ضرورة الحوار والمفاوضات مع كل الأطراف بطريقة جادة وتفصيلية تتضمن مراجعة الدستور والقوانين ومنهج الدولة كما أن العامل الدولي مهم جدا لإنجاح هذا الجهد والوصول إلى تفاهمات حقيقية”.

وذكر أن “منهجنا هو أن يكون العراق موحدا بصيغة ترضي الأطراف كلها ، ونحن مع المنهج الفيدرالي الذي يضمن إقامة الأقاليم الادارية تحت سقف الدستور”.

وقال النجيفي “نؤكد على احترام وحدة العراق وحل المشاكل عبر التفاهم والمفاوضات التي تجمع كل الأطراف ، ذلك أن أزمة الاستفتاء ليست سوى ناتج لمنهج قاد إلى مشاكل متعددة كما أن التهديد باستخدام القوة والتصعيد والتطرف لا يساعد في تحقيق هدفنا جميعا في العيش في وطن موحد تسوده العدالة ويحقق النهوض” .