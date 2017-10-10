أردوغان: يجب على أمريكا إقالة سفيرها في تركيا بسبب أزمة التأشيرات

“القدس العربي” – (وكالات): قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إنه يجب على الولايات المتحدة إقالة سفيرها في أنقرة إذا كان اتخذ قرار تعليق خدمات التأشيرة في تركيا مضيفا أنه لا يعتبره ممثلا للحكومة الأمريكية.

وأعلن الرئيس التركي ان القادة الاتراك سيقاطعون الاجتماعات مع السفير الاميركي في انقرة فيما تشهد العلاقات بين البلدين توترا شديدا.

وأضاف أردوغان أن الحكومة التركية لن تستقبل السفير الاميركي جون باس في جولته الوداعية قبل مغادرته أنقرة في الايام المقبلة حيث عين سفيرا في كابول.

وألقى أردوغان خلال مؤتمر صحفي بمدينة بلجراد باللائمة على الولايات المتحدة في إثارة الخلاف مع تركيا وتساءل عن الطريقة التي تسلل بها “عملاء” إلى القنصلية الأمريكية في إشارة إلى موظف بالقنصلية اعتقل الأسبوع الماضي وتورط موظف آخر في البعثة.