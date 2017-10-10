خمسة سجناء في مدغشقر يستفيدون من انقطاع التيار الكهرباء للفرار

“القدس العربي”-(وكالات): استفاد خمسة سجناء خطرين من انقطاع التيار الكهربائي للهروب ليلة السبت الأحد من سجن خاضع لحماية مشددة في تسيافاهي (وسط مدغشقر)، بحسب ما كشفت وزارة العدل.

ويضم سجن تسيافاهي الواقع جنوب العاصمة أنتاناناريفو أكثر من ألف سجين، علما أن طاقته الاستيعابية لا تتخطى 350 شخصا.

وأوضح الناطق باسم الوزارة جيريمي نابو لوكالة فرانس برس أن الكهرباء لم تكن توفر للسجن سوى ثلاث ساعات ليلا واستفاد السجناء من العتمة لحفر نفق والهروب من دون لفت انتباه الحراس.

وقال نابو إن “أحد السجناء هو منقب عن الياقوت الأزرق ماهر في أعمال الحفر”.

وانقطاع التيار الكهربائي مشكلة سائدة في مدغشقر حيث يعيش 9 أشخاص من كل 10 مع أقل من 6 دولارات في اليوم الواحد.