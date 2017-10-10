اشتباك بين حرس الرئيس العراقي وحماية نائبه المالكي  

“القدس العربي”:

أظهرت لقطات فيديو، نشرتها قناة “هنا بغداد”، الاثنين، اشتباكا و تدافعا بالأيدي بين حرس الرئيس العراقي فؤاد معصوم وحماية نائبه نوري المالكي، أثناء حضوره عزاء للرئيس الراحل جلال طالباني في فندق وسط بغداد.

وبحسب مصادر إعلامية عراقية التدافع يعود إلى رفض أفراد حماية المالكي، الذين رافقوه إلى داخل قاعة العزاء، تسليم أسلحتهم مما أثار اعتراض حرس معصوم القائمين على العزاء.

ولحسن الحظ لم يتطور التدافع بالأيدي هذه المرة بين الطرفين إلى اشتباكات عنيفة، وحتى تبادل إطلاق نار ، مثلما حدث العام الماضي خلال مناسبة في النجف مما أدى إلى إصابة في صفوف الطرفين.