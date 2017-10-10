إيسكو ينجو من محاولة قتل على يد إسرائيليين

“القدس العربي”: أفادت تقارير أن صانع ألعاب ريال مدريد إيسكو، تعرض لمحاولة قتل من قبل ستة أشخاص إسرائيليين في مباراة الأمس التي جمعت المنتخب الإسباني بنظيره العدو، التي جرت على ملعب الأخير، وانتهت بفوز أبطال العالم أوروبا السابقين بهدف نظيف حمل توقيع لاعب الوسط إيارامندي في ختام تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتلونية، فإن لاعب فالنسيا السابق كان مُستهدفًا من قبل ستة مُجرمين، قاموا باقتحام أرضية الملعب، منهم مخمور يحمل سكينًا، كاد يُنهي به حياة صاحب الـ 25عامًا، لولا تدخل رجال الأمن في الوقت المناسب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموهوب الإسباني لم يصب بأي مكروه، لينتهي الأمر بإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، ويُقال ان الشرطة ما زالت تُحقق معهم حتى هذه اللحظة، تمهيدًا لفرض العقوبة المُستحقة عليهم، كما قال متحدث الشرطة لوسائل الإعلام.

وقال ميكي رونزفيلد “هذه ليست حادثة أمنية، كل ما في الأمر أننا قُمنا بعملنا على أكمل وجه. لقد اتخذنا الإجراءات الأمنية المُعتادة الليلة الماضية، وحافظنا على الأمن قبل وبعد المباراة، ومرت الليلة بسلام”.

وكان المنتخب الإسباني قد ضمن الترشح لنهائيات كأس العالم بتصدره المجموعة السابعة التي كانت تضم معه جاره الإيطالي، الذي ذهب إلى ملحق التصفيات، بالإضافة لألبانيا، مقدونيا، ليشتنشتاين والمنافس.