بعد خلفان..هل يؤكد قرقاش أن الغيرة من استضافة قطر لكأس العالم وراء الأزمة المفتعلة معها؟

لندن-”القدس العربي”:

في ما اعتبر تأكيدا آخر -( وإن كان الغرض منه يوحي بالعكس) – لما ذهب إليه ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بأن الأزمة مع قطر مفتعلة و تحركها الغيرة الهادقة لسحب مونديال 2022 منها، كتب وزير الدولة لشؤون الخارجية الإمارتي أنور قرقاش عير حسابه “تويتر” حول استضافة قطر لكأس العالم 2022 أنه “من المهم أن تراجع قطر سياستها في دعم التطرف والإرهاب كدولة مضيفة لكأس العالم، إن كانت المراجعة لأجل الجيرة غير مهمة فالالتزام الدولي ضروري”.

وكان ضاحي خلفان و في ما بدا “تعبيراً عن اللاشعور” ، كتب على صفحته على “تويتر: ” إذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه”.

وقد أثارت تغريدة خلفان موجة من التفاعلات والانتقادات اللاذعة له مما أدى بقرقاش في محاولة إلى التدخل لايجاد مخرج للامارات و دول الحصار و لخلفان ، بعد أن تناولت وسائل إعلام عالمية “التغريدة” وتفاعلاتها ، حيث كتب قرقاش في تغريدة أن “خطأ الترجمة لتغريده الأخ ضاحي حول استضافة قطر كأس العالم حظيت باهتمام الصحافة الدولية ” .

واللافت أن إعلام دول الحصار لا يتوقف حتى قبل بداية الأزمة الخليجية عن نشر تقارير كاذبة بادعاءات مختلفة عن سحب تنظيم كاس العالم من قطر برغم نفي “الفايفا” لذلك، بل و إشادتها بتقدم قطر في تحضيراتها ويوميا. وفي هذا الصدد أوضح حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ( المشرفة على تحضيرات قطر للمونديال) في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس″ نشرتها صحيفة واشنطن بوست “لقد تعرضنا للهجوم والانتقادات منذ سنين، لكننا نواجه هذه الانتقادات، ومشاريعنا تسير كما هو مقرر، وهذا الحصار لا يشكل أي خطر على استضافة قطر كأس العالم”.