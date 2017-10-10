%67 من المغربيات المعيلات لأسرهن أميات

“القدس العربي” – (وكالات): قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الثلاثاء، إن “67 في المئة من النساء اللواتي يعلن أسرهن أميّات”.

جاء ذلك في بيان أصدرته المندوبية المغربية، وهي مؤسسة رسمية للإحصاء، بمناسبة اليوم الوطني للأسرة المغربية.

ولفت البيان إلى أنه “من بين 7 ملايين و313 ألف و806 أسرة محصاة خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 (أحدث إحصاء)، فإن مليون و186 ألف و901 أسرة ترأسها نساء، أي ما يناهز أسرة من كل ستة، بنسبة 16.2 في المئة”.

وأشار إلى أن “نسبة الأرامل من النساء اللواتي يرأسن أسر، بلغت 55 في المئة، بما مجموعة 654 ألف و647 أرملة، فيما بلغت نسبة المطلقات 14 في المئة بما مجموعه و170 ألف 265 مطلقة”.

وكشف الإحصاء أن “67 في المئة من ربات الأسر لا يعرفن لا القراءة ولا الكتابة، أي بنسبة تضاعف تقريبًا نظيرتها الخاصة بالرجال التي سجلت 34 في المئة”.

وسجل أن “الأسر التي ترأسها نساء تقطن مساكن ذات غرف أقل عددا من تلك التي تقطنها الأسر التي يرأسها الرجال”.

وأوضح أن 39.4 في المئة من الأسر التي ترأسها نساء تسكن مساكن من غرفة أو غرفتين و13.4 في المئة، تقطن مساكن تضم 5 غرف أو أكثر، مقابل على التوالي 33.8 في المئة، و16.3 في المئة، من الأسر التي يرأسها رجال”.

وتنشر المندوبية السامية للتخطيط، في مناسبات مختلفة معطيات تفصيلية من آخر إحصاء عام للسكان والسكنى (أجري عام 2014‎) ولم يبسق أن أعلن عن هذه المعطيات من قبل‎.