بلجيكا تعلق مساعدات مدرسية للفلسطينيين إثر إطلاق اسم الشهيدة دلال المغربي على مدرسة

“القدس العربي” – (وكالات): علقت سلطات بلجيكا مشاريع مساعدة مدرسية للفلسطينيين بعد اكتشافها اطلاق تسمية الشهيدة دلال المغربي على مدرسة ابتدائية في الخليل بالضفة الغربية المحتلة كانت مولت بناءها، بحسب ما أعلنت الحكومة البلجيكية الثلاثاء.

وقالت الخارجية البلجيكية في بيان أن السلطات علمت مؤخرا ان مدرسة قرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة كانت مولت بلجيكا بناءها في عام 2012 و2013، اطلق عليها “لاحقا” تسمية مدرسة دلال المغربي، دون ابلاغ بروكسل.

وأضافت أن وزيري الخارجية ديدييه ريندرس والتعاون والتنمية الكسندر دو كرو “يعتبران هذا التغيير في التسمية غير مقبول”.

وتابع البيان “أن دلال المغربي كانت ارهابية فلسطينية نفذت في 1978 هجوما على اسرائيل”.

وأضاف المصدر “ان بلجيكا لن تسمح بان ترتبط باي شكل من الاشكال باسماء ارهابيين. لقد اتصلت بلادنا على الفور بالسلطة الفلسطينية وتتوقع منها رد فعل رسميا”.

وتابع البيان أنه في الاثناء “تم تعليق مشروعين جاريين بقيمة 3,3 ملايين يورو لبناء مدارس فلسطينية”.

وكان الإحتلال الإسرائيلي اتهم السلطة الفلسطينية بتمجيد “إرهابية” خصوصا من خلال اطلاق اسمها على مؤسسات تعليمية.

ورفضت البعثات الدبلوماسية لفلسطين لدى الاتحاد الاوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ التعليق على الفور.

ودلال المغربي الفدائية والشهيدة البطلة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي كانت عضوا في حركة فتح واستشهدت في 11 مارس/آذار عام 1978.