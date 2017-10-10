أفريقية قتلت “مغتصب” ابنتها وأعفيت من العقوبة

لندن – “القدس الربي”:

بعد أن رأتهم يغتصبون ابنتها منذ شهر، قررت سيدة أفريقية قتل المغتصب وطعن الآخرين. ووفق هيئة الإذاعة البريطانية، فإن السيدة التي تنتمي إلى قبيلة ريفية في شرق كايب (جنبو أفريقيا)، طعنت رجلًا وقتلته وجرحت اثنين، اتهمتهم بـ “اغتصاب ابنتها”.

وبرغم اعتقالها أسقطت المحكمة التهم كلها عن المرأة التي رُفعت دعاوى قتل بحقها، لكن القاضي قال إن تهمتها “ضئيلة” ولا يمكن فرض هذه التهم عليها، بعد أن قتلت مغتصب ابنتها.

ودعم كثيرون على الإنترنت قضية السيدة وقاموا بجمع الأموال لمساعدتها قانونيًا لنجدة حقها، حيث لم تستطع أن ترى مغتصبي ابنتها فارين من العدالة.