مغربية تتزوج من مدير الصندوق الدولي السابق برغم فضائحه الجنسية

لندن – “القدس العربي”:

يبدو أن اخبار المدير السابق لصندوق النقد الدولي، دومنيك ستروس كان، لم تختف، برغم أن الرجل انطفأ نجمه بعد فضائحه الجنسية الشهيرة. ونشرت الصحف الفرنسية أخبارا اليوم عن زواجه من صديقته المغربية مريم العوفير.

ونقلت صحيفة “لو باريزيان” عن أحد أقاربه إن ستراوس تزوج في إسبانيا من العوفير بعد أربع سنوات من علاقتهما المعلنة. وأوضحت الصحيفة إن العوفير كانت مديرة العلاقات العامة السابقة في التلفزيون الرسمي الفرنسي. وهي من العاصمة الرباط، درست الأدب الحديث، والعلوم السمعية البصرية وعلوم المعلومات والاتصالات.

وستراوس كان، هو اقتصادي وسياسي فرنسي اشتراكي من أصل أوكراني- تونسي، وعاش طفولته في المغرب. تولى التدريس كبروفيسور في جامعة غرب باريس نانتير لاديفونس، ثم التحق بالسياسة كنائب اشتراكي منذ عام 1986. تولى رئاسة صندوق النقد الدولي من 1 نوفمبر 2007 إلى 18 مايو 2011 تاريخ استقالته من الصندوق بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على عاملة فندق في نيويورك.