 الجزائر تخطط لزيادة أسعار الوقود والضرائب للتعويض عن هبوط في إيرادات الطاقة

“القدس العربي” – (وكالات): أظهرت وثيقة رسمية أطلعت عليها رويترز أن الجزائر تخطط لزيادة أسعار البنزين والديزل المدعومة للعام الثالث على التوالي في عام 2018 لتقليص الاستهلاك المحلي والواردات في الوقت الذي تتنامى فيه الضغوط على مالية البلاد.

وتشير الوثيقة إلى أن الحكومة تخطط أيضا لزيادة الضرائب واستحداث رسوم جديدة على سلع محلية ومستوردة مثل التبغ العام القادم مع سعيها لتنويع الإيرادات من الاقتصاد بسبب هبوط حاد في عائدات الطاقة.