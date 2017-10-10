وفاة المطربة السورية فاتن .. الشقيقة المجهولة لميادة الحناوي

لندن – “القدس العربي”:

بعد صراع طويل مع المرض، فارقت الفنانة السورية المعتزلة فاتن الحناوي الحياة عن عمر ناهز الستين. وتعد الحناوي أحد أهم الأصوات السورية في جيلها حيث تألقت في غناء الطرب وتعاونت مع ملحنين كبار من رياض البندك وسليم سروة وسهيل عرفة.

والحناوي هي شقيقة المغنية ميادة الحناوي، لكنها لم تنل الشهرة الكافية بسبب اعتزالها باكرا بعد زواجاها من وزير سوري سابق.

ولدت حناوي في حلب في عام 1956، وقدمت عبر السنوات أغانٍ طربية عدة. وحازت “جائزة أم كلثوم”، ضمن المسابقة الغنائية في ليبيا عام 1977، وقدمت أغاني وقصائد عدة بعدها، مثل “ألفت حرك” (الشاعر بدوي الجبل والملحن رياض البندك)، و”زيدي علوًّا يا شآم” (الشاعر صالح هواري والملحن سليم سروة)، و”بلدي الشام” غنتها مع الفنان الراحل وديع الصافي (الشاعر عيسى أيوب والملحن سهيل عرفة).