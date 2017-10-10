رئيس ريال مدريد يُحدد شرط الاستغناء عن بيل

“القدس العربي”: عاد اسم جناح ريال مدريد غاريث بيل ليتصدر عناوين كبرى الصحف سواء في بريطانيا أو إسبانيا، بتكهنات جديدة حول مستقبله بعد إصابته الأخيرة، التي تسببت في غيابه عن منتخب بلاده الويلزي في آخر مباراتين في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وكان أغلى لاعب في العالم سابقًا، قد بدأ موسمه الخامس مع النادي الملكي بشكل جيد، ووضح ذلك من خلال مساهمته في النتائج بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة مثلهم في سبع مباريات، إلا أن الإصابة أوقفته أثناء مشاركته أمام بوروسيا دورتموند في مباراة الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

صحيفة “كونفيدنسيال”، علمت من مصادرها المُقربة من رئيس الريال فلورنتينو بيريز، أنه عازم على التخلص من غاريث بيل في أقرب وفت ممكن، لخوفه من انخفاض قيمته في السوق، خاصة بعد ارتفاع عدد مرات إصاباته منذ قدومه من توتنهام في صيف 2013، لـ 17 إصابة، أي بمُعدل أربعة في الموسم الواحد.

وبحسب ما ذكره نفس المصدر أيضًا، فإن رجل الأعمال الإسباني على أتم الاستعداد لتحقيق رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو بترك الدولي الويلزي يعود إلى البريميرليغ عبر بوابة مانشستر يونايتد، لكن بشرطين، الأول استعادة المبلغ الذي دفعه لرئيس السبيرز دانيال ليفي (100 مليو يورو)، والثاني موافقة اللاعب نفسه على العودة.

وتبقى رغبة صاحب الـ 28 عامًا حجر العثرة الوحيد لإتمام الصفقة، كونه لا يتردد دائمًا بالحديث عن مستقبله في “سانتياغو بيرنابيو”، وتعطشه لإضافة المزيد من الألقاب في سجله كلاعب بالقميص الأبيض، حتى بعد معانقة كأس دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، ومثلهم السوبر الأوروبي وألقاب أخرى كالليغا وكأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية والسوبر المحلية.

والمعروف أن مورينيو كشف في أكثر من مقابلة صحفية عن رغبته في الحصول على توقيع بيل، وذلك في الوقت الذي كانت تتحدث فيه أغلب وسائل الإعلام عن احتمال إتمام الصفقة الصيف الماضي، لكن على عكس كل التوقعات، قرر اللاعب البقاء حتى إشعار آخر.