مسؤول حكومي يتهم الحوثيين وقوات صالح باحتجاز 10 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية

“القدس العربي” – (وكالات): اتهم عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية بالحكومة الشرعية اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، اليوم الثلاثاء، جماعة أنصار الله الحوثية وقوات الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، باحتجاز 10 شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية مخصصة لمحافظة تعز 275 كيلومترا جنوب صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” عن فتح قوله، إن تلك المساعدات قادمة من محافظة الحديدة، غربي اليمن، ومخصصة لعدد من المديريات في الساحل الغربي لمحافظة تعز، مطالباً منسق الشؤون الإنسانية في اليمن وبرنامج الأغذية العالمي التدخل السريع للضغط على المليشيا للإفراج عن تلك المساعدات.

وأكد فتح “أن استمرار احتجاز المساعدات الإغاثية من قبل المليشيا الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح) يعرقل الوصول الإنساني السريع للمحتاجين والمتضررين”، محملاً المليشيا كافة المسؤولية عن تدهور الوضع الإنساني.

وعبر فتح عن أسفه الشديد “لصمت المنظمات الأممية إزاء استمرار تلك الانتهاكات”، مشيراً إلى “ان الصمت تجاه هذه الاعمال غير مقبول خصوصاً وان معظم الاعمال الاغاثية التي تحتجز من قبل المليشيا تأتي عن طريق المنظمات الأممية”.

وطالب وزير الإدارة المحلية، المجتمع الدولي إدانة انتهاكات “المليشيا الانقلابية” بحق الشعب اليمني والانتهاكات بحق المساعدات الإغاثية.

وقال إن “كافة تصرفات المليشيا وقوات صالح تندرج ضمن الجرائم والانتهاكات الجسيمة في القوانين والشرائع الدولية”.

ودعا فتح المنظمات الأممية إلى البحث عن طريق بديلة لإيصال المساعدات واستخدام طريق عدن/تعز لإيصال المساعدات “تفادياً لأعمال الخطف والنهب والاحتجازات التي تقوم بها المليشيا”.

ويسيطر الحوثيون وقوات صالح على ميناء ومحافظة الحديدة، إلى جانب سيطرتهم على مناطق عدة بمحافظة تعز فضلاً عن فرضهم حصارا على مدينة تعز منذ أكثر من عامين.