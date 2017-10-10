كتاب جديد للراحل ليوناردو كوهين… قريبًا

لندن – “القدس العربي”:

في إعلان غير متوقع، كشف وكيل أعمال ليونارد كوهين الذي توفي العام الماضي، عن كتاب جديد للراحل، يضم قصائد كتبها الشاعر في أيامه الأخيرة. ووفق صحيفة “غارديان” فإن الكتاب سيكون بعنوان: “ذا فلايم” The Flame.

وقال وكيل الأعمال، روبرت كوري إن كوهين كان همه في أيامه الأخيرة الانتهاء من إعداد هذه المسودة. وتضم عددًا كبيرًا من القصائد غير المنشورة ومختارات من دفاتره الخاصة”.

من جهتها، أوضحت شركة Canongate للنشر أنّ ليونارد اختار القصائد التي يريد نشرها قبل رحيله في تشرين الثاني / نوفمبر 2016، مشيرة إلى أنّ غالبيتها “مواد جديدة”.

وكوهين هو مغن وكاتب أغاني وموسيقي وشاعر وروائي كندي. نشر كوهين كتابه الشعري الأول في مونتريال في عام 1956 وروايته الأولى في 1963. أعماله غالبًا ما تتعامل مع استكشاف الدين والعزلة والحياة الجنسية والعلاقات الشخصية.