هل يُكمل باريس سان جيرمان فريق الأحلام بنجم تشيلسي؟

“القدس العربي”: ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان تنوي استكمال مسلسل الصفقات الضخمة، بضم أفضل لاعب في البريميرليغ الموسم الماضي نغولو كانتي، ليُكمل فريق الأحلام الذي يُريده مالك حديقة الأمراء السيد ناصر الخليفي، ليُسيطر العملاق الباريسي على القارة العجوز في السنوات القادمة.

من جانبها، أكدت صحيفة “لو بارزيان” أن إدارة النادي الباريسي ستعرض على رجل الأعمال الروسي رومان آبراموفيتش قرابة الـ 90 مليون جنيه إسترليني، مقابل الحصول على توقيع صاحب الرئات الثلاث، ومع ذلك، سيتفادى النادي التعرض لعقوبات الاتحاد الأوروبي بخصوص اللعب المالي النظيف.

وتقول الصحيفة الفرنسية أن مدير قنوات be IN، يُخطط أيضًا لضم هداف أرسنال أليكسيس سانشيز، قبل أن يخطفه مانشستر سيتي بدون مقابل الصيف القادم، وفي المقابل سيسمح بخروج الثلاثي أنخيل دي ماريا، إدينسون كافاني وماركو فيراتي، ليُثبت بشكل عملي أنه لم يخترق قانون اليويفا.

وكان باريس سان جيرمان قد فاجأ العالم قبل شهرين بإعلان ضم البرازيلي نيمار جونيور من برشلونة، نظير تسديد قيمة فسخ عقده التي تُقدر بنحو 222 مليون يورو، وفي اليوم الأخير من نفس الشهر نجح في ضم مهاجم موناكو كيليان مبابي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع الاحتفاظ بحق الشراء بعقد دائم مقابل 180 مليون قبل يوم 30 يونيو 2018.

أما كانتي، فقد بدأ مشواره في الدوري الإنكليزي الممتاز مع ليستر سيتي عام 2015، وفي موسمه الأول ساهم في معجزة فوز الثعالب بلقب الدوري، ليذهب في الموسم التالي إلى تشيلسي ويفوز معه نفس اللقب، ليكافا بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ، لكنه الآن يُعاني من إصابة على مستوى الفخذ، وعلى إثرها سيبقى خارج الخدمة لثلاثة أسابيع قادمة.