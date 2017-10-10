زعيم المعارضة الكينية ينسحب من الانتخابات الرئاسية

“القدس العربي” – (وكالات): أعلن زعيم المعارضة الكينية، رايلا أودينجا، اليوم الثلاثاء، انسحابه من إعادة الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال أودينجا خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة نيروبي إنه يقاطع الانتخابات لأن مطالبه بإجراء إصلاح انتخابي لم تتحقق.

وكانت المحكمة العليا في كينيا ألغت نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 8 أغسطس/آب الماضي، بعد أن قام أودينجا برفع شكوى، قال فيها إن أجهزة الكمبيوتر التابعة للجنة المستقلة للانتخابات والحدود، قد اخترقت بهدف تحقيق الفوز للرئيس أوهورو كينياتا.

ومنحت النتائج الأولية التي أعلنت في 11 غسطس/آب كينياتا فترة ولاية ثانية بـ54 في المئة من الأصوات يليه أودينجا بـ7ر44 في المئة من الأصوات.

ومنذ إلغاء نتيجة الانتخابات يحاول أودينجا وحزبه “التحالف الوطني العظيم” التخلص من كبار مديري اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود، وتغيير موردي المواد المستخدمة في الانتخابات ووسائل التكنولوجيا.