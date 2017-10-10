اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة دعم الجماعات الإرهابية في الجزائر

“القدس العربي” – (وكالات): أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اليوم الثلاثاء، بأن مفارز مشتركة للجيش اعتقلت ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي سكيكدة وسطيف شرقي البلاد.

ووصل عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم بتهمة دعم الجماعات الإرهابية منذ بداية الشهر الحالي إلى عشرة أشخاص، فيما بلغ العدد 126 شخصا في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول الماضيين، بحسب البيانات الدورية التي تنشرها وزارة لدفاع.

ومنذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قتل الجيش الجزائر 5 إرهابيين “خطيرين”، ودمر 7 قنابل تقليدية ومخبأ للجماعات الإرهابية، خلال عمليات مختلفة لوحداته بمناطق متعددة من الجزائر، في حين سلم إرهابيا نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد.