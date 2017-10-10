شنايا توين بعد غياب 15 عامًا…. تتربع على قائمة “بيلبورد”

لندن – “القدس العربي”:

برغم غيابها 15 عامًا إلّا أن المغنية الكندية شنايا توين تملك حضورًا قويًا. اذ أعلنت شركة “نيلسن ساونسكان”، أن أكثر من 137 ألف نسخة من البومها الجديد بيعت، بعد غياب طويل، ويعد هذا رقما كبيرا في أسبوع واحد على إطلاقه.

وتربع الألبوم سريعا على قائمة “بيلبورد” للألبومات الغنائية. وكانت توين قد أصدرت Now بعدما ابتعدت عن استوديوات التسجيل سنوات طوال بسبب معاناتها من داء لايم وتجربة طلاق مريرة.

وشنايا توين، هي مغنية بوب ريفي كندية. ألبومها الثالث (Come On Over) أصبح أفضل ألبوم مبيعات في كل الأوقات لمغنية نسائية وأفضل مبيعات لألبوم في تاريخ الموسيقى الريفية. هي المغنية الوحيدة التي حصلت على الشهادة الماسية. وهي أيضا ثاني أفضل فنانة لمبيعات الألبوم في كندا إلى جانب الفنانة الكندية سيلين ديون.

جانب إنجازها ثلاثة ألبومات وحصولها على الشهادة الماسية، توين حصلت على جائزة (غرامي) 5 مرات، و 27 جائزة لكتابة الأغاني من قبل (بي إم آي)، وقد باعت 65 مليون ألبوم حول العالم, متضمنة 48 ألبوم في الولايات المتحدة وحدها.