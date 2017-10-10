وفد إسرائيلي يصل القاهرة في زيارة غير معلنة 

“القدس العربي” – (وكالات): وصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق ساعات لم يُعلن عنها مسبقاً، وفق مصادر أمنية.

وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة الدولي، في تصريحات صحفية، إن وفدًا إسرائيليًا (لم تحدد عدده) وصل إلى مطار القاهرة، على متن طائرة خاصة قادمًا من تل أبيب.

وتتزامن هذه الزيارة مع انطلاق جولة حوار فلسطيني بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطينية (فتح)، في القاهرة، اليوم.

ويهدف هذا الحوار إلى إنهاء الانقسام الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، منذ صيف 2007، وكذلك الانقسام السياسي بين حركتي “فتح” و”حماس″.

واعتبرت المصادر أنه لا توجد علاقة بين زيارة الوفد الإسرائيلي والحوار الفلسطيني.

وأضافت أن “الوفد الإسرائيلي ليس مرتبطًا بلقاءات سياسية في القاهرة، وقد تكون لقاءات تجارية أو أمنية”.

وترتبط مصر بمعاهدة سلام مع إسرائيل، منذ عام 1979، فيما ترتبط بحدود برية مع قطاع غزة.

وتعتبر إسرائيل “حماس″، التي تسيطر على غزة منذ صيف 2007، منظمة “إرهابية”، بينما تؤكد الحركة أنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش قرابة مليوني نسمة، من أوضاع متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 10 سنوات.