الجزائر تواجه نيجيريا في تصفيات المونديال في نوفمبر المقبل

“القدس العربي”-(وكالات): أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وافق على إجراء المواجهة التي يلتقي فيها المنتخب الأول مع ضيفه منتخب نيجيريا، ضمن الجولة السادسة والختامية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، يوم الجمعة 10 نوفمبر/تشرين ثان.

وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء، أن المباراة ستقام على ملعب الشهيد ” محمد حملاوي” بمدينة قسنطينة شرقي البلاد. كما كشف أن المنتخب الجزائري سيلعب مباراة ودية ضد منافس لم يعلن عن هويته، وذلك يوم 14 نوفمبر المقبل.

وانتزعت نيجيريا بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية، حيث تحتل المركز الأول بـ 13 نقطة متقدمة بـ 6 نقاط عن زامبيا الوصيفة، فيما تحتل الجزائر المركز الأخير وفي رصيدها نقطة واحدة.