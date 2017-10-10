الماتادور الإسباني يواجه مهمة شاقة في المونديال

“القدس العربي”-(وكالات): احتفل المنتخب الإسباني بالمسيرة التي تكاد تكون مثالية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم صباح اليوم الثلاثاء، وهو يعي في الوقت ذاته أن هذه المسيرة قد تكون غير كافية بوضع الفريق على رأس مجموعة في مونديال روسيا.

وفقد الماتادور الإسباني تحت قيادة مدربه جولين لوبتيجي نقطتين فقط خلال مشوار التصفيات ليحصد 28 من أصل 30 نقطة متاحة من تسعة انتصارات وتعادل وحيد جاء على ملعب المنتخب الإيطالي ضمن المجموعة السابعة، وتلقت شباك الفريق ثلاثة أهداف فقط مقابل تسجيله 36 هدفا.

ولكن لازال هناك حاجة لتعثر الفرق الأخرى من أجل حسم الفريق الإسباني مقعده على رأس إحدى المجموعات خلال القرعة التي ستجرى في كانون أول/ديسمبر المقبل.

وقال لوبتيجي بعد الفوز على اسرائيل 1 /صفر في الجولة الأخيرة من التصفيات أمس الاثنين “، في نهائيات كأس العالم هناك الكثير من الفرق الجيدة للغاية، متأكد من أننا سنقع في مجموعة صعبة للغاية بصرف النظر عن وضعنا على رأس مجموعة من عدمه”.

وأضاف “سجلنا مسيرة مذهلة في التصفيات، فارق الأهداف رائع، سننتظر لنرى نتائج الملحق الفاصل لنرى إذا ما كنا سنقع على رأس مجموعة”.

وأشار “بالتأكيد إذا تم منحي حق الاختيار فإنني سأفضل أن نكون على رأس مجموعة لكن بصرف النظر عن ذلك فإنا واثق من أننا سنقع في مجموعة قمة، وسيكون علينا أن نخوض كل مباراة كما لو كانت نهائي”.

وقد يكون هناك ثمانية منتخبات أمام إسبانيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولكن قد يستفاد الفريق من إمكانية فشل منتخبات مثل الأرجنتين والبرتغال في بلوغ المونديال، بعد فشل ويلز التي تتفوق عليهم في التصنيف، في الصعود إلى كأس العالم.

نقطة الحديث الأخرى بعد الفوز على اسرائيل كانت حول اللاعبين الذين يستحقون السفر مع الماتادور إلى موسكو.

وقال آسيير إياراماندي لاعب وسط ريال سوسيداد الذي سجل هدف الفوز في شباك اسرائيل فيما يتعلق باختيار اللاعبين “من الصعب الذهاب إلى روسيا”.

وأضاف “كل من شارك في التصفيات لديه الفرصة، سنقاتل جميعا من أجل الانضمام للقائمة النهائية”.

كما أن الحديث يمتد إلى هوية رأس الحربة في الفريق االإسباني.

فقد شارك منتخب اسبانيا في التصفيات بدون الفارو موراتا ودييجو كوستا، وإذا عادا للفريق فإن هذا قد يعني استبعاد أمثال ايجاو اسباس ورودريجو مورينو واريتز ادوريز رغم مساهمتهم بشكل كبير في وصول الماتادور إلى المونديال.

رجل واحد فقط سيضمن مقعد في الطائرة المتجهة إلى موسكو، وهو إيسكو نجم ريال مدريد والذي يقدم مسيرة مذهلة في الموسم الحالي، علما بأنه شارك في الشوط الثاني من المباراة أمام اسرائيل.

وذكرت صحيفة “آس″، “إيسكو هو القائد . المباراة كانت مملة حتى لحظة مشاركته”.

ومن جانبها أوضحت صحيفة “ماركا” “لا بديل امام لوبتيجي سوى الدفع بإيسكو، وقد نجح في إعادة المستوى المعهود للفريق”.