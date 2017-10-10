ولد الشيخ: نناقش مقترحاً يتضمن مبادرة إنسانية لاستئناف المفاوضات في اليمن

“القدس العربي” – (وكالات): قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الثلاثاء، إنه بصدد مناقشة اقتراح يتضمن مبادرة إنسانية لإعادة بناء الثقة والخطوات اللازمة لإعادة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات.

وتعثرت مشاورات السلام بين الجانبين، منذ أكثر من عام، على خلفية رفضهما المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي.

وذكر ولد الشيخ، في إحاطة بشأن اليمن إلى الدورة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، أنه سيناقش تفاصيل الاقتراح مع الحكومة اليمنية وتحالف الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام ( جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، لافتا إلى أن التحالف الأخير، التزم بالمشاركة في مناقشة أخرى بشأن تفاصيل الاقتراح.

وأعرب ولد الشيخ، عن أمله في أن يترجم ذلك الالتزام من قبل الحوثيين وحزب صالح، إلى عمل، وزيادة المشاورات معهم على أساس تلك المبادرات من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي في اليمن.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة “تستخدم جميع مرافقها السياسية واللوجستية والادارية الاستشارية لدعم القضية اليمنية”، محملاً الأطراف المتحاربة المسؤولية عن الفشل .

وقال” الأطراف المتحاربة هي وحدها التي يمكنها أن تقرر تحقيق السلام (..) وهي مسؤولة عن الفشل”.

وأضاف “أكرر أن الطريق الوحيد، الذي يمكن أن يكون صالحاً لمستقبل اليمن، هو تسوية يتم التوصل اليها عن طريق التفاوض (..) والمقترحات التي قدمتها لتلبية شواغل الطرفين وتنفيذها ستكون لها فائدة حقيقية بالنسبة للشعب اليمني”.

ولم يكشف ولد الشيخ عن تفاصيل المقترح الجديد، ومن المتوقع أن يتضمن رفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء الدولي والمفروض من التحالف العربي منذ أغسطس/آب 2016، وفق مراقبين.

وطالب ولد الشيخ، مجلس الأمن الدولي، أن يستخدم كل السلطة السياسية والاقتصادية لكي يضغط على جميع الاطراف، من أجل تلتزم بمسار السلام.

ودعا ولد الشيخ، أطراف النزاع اليمني، أن تخرج من الخنادق، وأن تضع نهاية للخطاب العدائي.

وتطرق ولد الشيخ إلى التصعيد العسكري، وذكر أن الأطراف المتحاربة ” تسعى إلى صراع عسكري لا طائل منه وهو ما يؤدي إلى تآكل الطريق نحو السلام”.

من جانبه، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، جمال اليماني، إنه لاسلام في بلاده “ما لم يسلم الحوثيون وقوات صالح السلاح الثقيل إلى الدولة”.

واتهم اليماني، في إحاطة له أمام مجلس الأمن، الحوثيين وصالح بالعمل “ضمن رؤية إيرانية” لزعزعة الاستقرار بالمنطقة، وتجنيد الاطفال للحرب، ووضع مناهج تعليم طائفية.

وأشار اليماني، إلى أن الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على دول الجوار، إيرانية الصنع.

ودعا المندوب اليمني، الحوثيين وصالح إلى تسليم مطار صنعاء الدولي من أجل إعادة فتحه.

وتشهد اليمن حربا عنيفة منذ حوالي ثلاثة أعوام بين القوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله “الحوثيين” والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من جهة ثانية.

وخلفت الحرب حوالي 50 ألف بين قتلى وجرحى، ونزوح 3 ملايين مواطن، حسب إحصاءات سابقة للأمم المتحدة.