ضربة موجعة لهجوم ليفربول قبل موقعة اليونايتد

“القدس العربي”: هبطت صاعقة فوق رأس مدرب ليفربول يورغن كلوب، بتأكد غياب مهاجمه ساديو ماني لفترة ليست قصيرة، بداعي إصابته في الركبة التي ألمت به في مباراة منتخب بلاده السنغالي ضد الرأس الأخضر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

التقارير الواردة من داخل “أنفيلد روود”، تُفيد بأن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها ماني، أظهرت أن إصابته عبارة عن تمزق من الدرجة الثانية في أربطة الركبة، وعلى إثرها سيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل بأي من الأحوال عن ستة أسابيع، ليكون أسوأ خبر للمدرب الألماني قبل استضافة مانشستر يونايتد على ملعب “أنفيلد روود” ظهر السبت في افتتاح الجولة الثامنة للدوري الإنكليزي الممتاز.

وحتى الآن لم يُعلن النادي أي بيان حول نوع أو طبيعة الإصابة، لكن إذا تأكدت المعلومة المُوثّقة بنسبة 100%، سيكون غيابه عن كلاسيكو الأحد، هو الأول من أصل تسع مباريات سيكتفي بمشاهدتها، منها رحلة توتنهام واختبار حامل اللقب “تشيلسي” في الأنفيلد.

وأتت صدمة ماني لتُفسد فرحة دخوله قائمة أسماء النجوم الـ 30، المُرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في أوروبا لهذا العام، غير أنه يتنافس مع زميله في الفريق محمد صلاح والغابوني بيير إيمريك أوبامبيانغ على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.