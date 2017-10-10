مرشح قطر يفوز في الجولة الثانية من انتخابات المدير العام لـ”اليونسكو”

“القدس العربي”:

فاز المرشح القطري، حمد بن عبد العزيز الكواري، في الجولة الثانية من انتخابات المدير العام لمنظمة “اليونسكو”، التي أجريت في باريس اليوم الثلاثاء.

وبعد انسحاب المرشح الأذربيجاني من السباق بعد الإعلان عن نتائج الجولة الأولى، تشهد الانتخابات منافسة لـ6 مرشحين.

وحصل الكواري على 20 صوتا، متقدما على منافسه الأقرب، الفرنسي أودريه أزولاي، بنحو 7 نقاط، فيما حصدت المرشحة المصرية، مشيرة خطار، 12 صوتا، لتحتل المركز الـ3 في الجولة الثانية من التصويت.

وانتهت الجولة الأولى من الانتخابات أيضا بفوز المرشح القطري، الذي حصل على 19 صوتا.

وتتم الانتخابات على منصب المدير العام لـ”اليونسكو” (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) على عدة مراحل، تبدأ في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وتنتهي في 13 من الشهر نفسه.

ويشترط الفوز حصد المرشح نسبة 50%+1 والتي تعادل 30 صوتا، علاوة على حصول الفائز على موافقة أعضاء الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وعددهم 195 دولة، في جلسة تعقد في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.