الشرطة تنهر امرأة تسللت الى مدرسة الامير جورج في لندن

“القدس العربي”-(وكالات): نهرت الشرطة البريطانية امرأة في الاربعين تسللت الى مدرسة الامير جورج في منتصف ايلول/سبتمبر داعية اياها الى احترام القانون.

واوقفت هذه المرأة في 12 ايلول/سبتمبر بتهمة محاولة السرقة اولا بعدما دخلت الى مدرسة سانت توماس في باتيرسي التي انضم الامير جورج البالغ أربع سنوات الى صفوف الروضة فيها مطلع ايلول/سبتمبر.

وقد أفرج عنها يومها بكفالة وقالت والدتها لصحيفة “ذي صن” الشعبية ان ابنتها من المعجبات بالعائلة المالكة.

وقد استدعيت الى مفوضية الشرطة في جنوب لندن حيث “ذكرت بضرورة احترام القانون بعد الازعاج الذي تسببت به في المدرسة” على ما اوضحت الشرطة في بيان.

واضافت “أفرج عنها بعد ذلك من دون اي ملاحقات”.

وبعد توقيفها اعلنت شرطة سكوتلانديارد مراجعة الاجراءات الامنية المتخذة في المدرسة التي يبلغ القسط المدرسي فيها 18 ألف جنيه استرليني.

والامير جورج هو الثالث في ترتيب خلافة العرش بعد جده الامير تشارلز ووالده الامير وليام.