ترامب يقترح مقارنة اختبارات الذكاء الخاصه به مع تيلرسون

“القدس العربي” – (وكالات): اقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مقارنة اختبارات الذكاء الخاصة به مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وذلك بعد ما زعم عن قيام تيلرسون بوصف الرئيس بأنه “أحمق”.

وقال ترامب في مقابلة نشرتها صحيفة “فوربس″ اليوم الثلاثاء “أعتقد أنه خبر كاذب، لكن إذا كان قد قال هذا، اعتقد أنه سيتعين علينا مقارنة اختبارات الذكاء، ويمكنني أن اقول لكم من الذي سيفوز″.

كما نفى ترامب أن يكون قد أضعف وزير خارجيته بتصريحات مفادها أن تيلرسون يضيع وقته بالتواصل مع الكوريين الشماليين بشأن استفزازات بيونجيانج.

وقال ترامب “أنا لا أضعفه .. أعتقد أنني أعمل فعلا على تعزيز السلطة”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبوع الماضي التزامه بالبقاء في الخدمة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد أن تكهنت تقارير إخبارية بأنه على وشك الاستقالة.

وقال تيلرسون، في مؤتمر صحفي “لم آخذ في اعتباري ترك المنصب مطلقا”.

وكانت قناة “إن بي سي” الإخبارية قد ذكرت أن تيلرسون وصف ترامب بأنه “أحمق” بعد اجتماع عقد يوم 20 يوليو/تموز في وزارة الدفاع “بنتاغون” مع أعضاء من فريق الأمن الوطني لترامب ووزراء بالحكومة.

ولم ينف تيلرسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل للنفط المنحدر من تكساس، استخدام هذا الوصف، ولكنه قال إنه لن يسهم بأي جهد في تقسيم الإدارة الأمريكية.

وقال تيلرسون ،عندما سئل عما إذا كان وصف ترامب بالأحمق “هذا ما لا أفهمه بشأن واشنطن، أنا لا أنتمي لهذا المكان، ولكن في الأماكن التي أنتمي إليها، لا نتعامل مع هذا الهراء التافه.. فلا يقصد من وراءه سوى بث روح الانقسام بين الشعب”.

وأشاد بالتعاون بين مختلف الوزارات داخل الإدارة، ولكنه أكد على تعاونه مع وزير الدفاع جيمس ماتيس.

ومن المقرر أن يتناول ترامب الغداء اليوم مع تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس.