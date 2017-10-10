سوريون في لبنان يشاهدون هزيمة بلدهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

“القدس العربي”- (وكالات): شاهد لاجئون لبنانيون يقيمون في مدينة طرابلس اللبنانية مباراة المنتخب الوطني السوري في التصفيات الآسيوية لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، اليوم الثلاثاء، وتفاوتت ردود فعلهم بين مشجع وغير مشجع للفريق.

وانتهت المباراة بفوز أستراليا بهدفين مقابل هدف لتقضي على حلم سوريا في التأهل لكأس العالم.

وتابع سوريون المباراة بحرص في مقهى قرب طرابلس التي تقع شمال لبنان.

وتبابنت ردود فعل اللاجئين بين مشجع للمنتخب السوري ومجرد مشاهد للمباراة.

وقال لاجئ سوري يدعى أحمد سرّاج “أشجع سوريا. المنتخب الوطني لعب وقدم نتيجة كويسة وطلع بخسارة بس مشرفة يعني. وفريقنا وصل ها النتيجة مليح مليح، كثير ممتاز، وبنشجعهم من كل قلبنا كنا ونتمنى كان يتأهل”.

وعلى النقيض قال لاجئ آخر من حمص يدعى مأمون حصوة “أنا لا كنت مع أستراليا ولا مع سوريا، أنا جاي أحضر هيك. بما إنه منتخب سوريا ما بيمثلني جاي أحضر أنا بس″.

وأضاف لاجئ آخر من حمص أيضا يدعى أيمن هلال “أكيد ما راح أشجع المنتخب السوري، لأن المنتخب السوري ما بيمثلني ولا بيمثل فئة كبيرة من الشعب، بس نحنا بنكون بسوريا وقاعدين بأمان واطمئنان، ساعتها ممكن نفكر إنه نشجع منتخب وطننا. هدا منتخب ما انه منتخب وطننا”.

وستلعب أستراليا مع صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا العام المقبل.

وستنتظر أستراليا الجولة الأخيرة من تصفيات الكونكاكاف اليوم قبل أن تعرف إذا كانت ستواجه الولايات المتحدة أم بنما أم هندوراس.