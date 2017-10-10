روزنيور سعيد بالبداية القوية لبرايتون في الدوري الانكليزي

“القدس العربي”-(وكالات): قال ليام روزنيور مدافع برايتون آند هوف البيون الوافد الجديد على الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إن الفريق تعامل بشكل جيد مع متطلبات اللعب في دوري الأضواء بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية ويلزمه مواصلة القتال لضمان البقاء.

وبعد خسارتين متتاليتين، نجح برايتون في تحقيق الفوز على وست بروميتش البيون ثم نيوكاسل يونايتد الصاعد معه هذا الموسم ليرتفع رصيده إلى سبع نقاط جمعها من سبع مباريات.

وقال روزنيور لموقع النادي على الإنترنت قبل مواجهة الأحد المقبل أمام إيفرتون “أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح. هدفنا النهائي هو البقاء في الدوري الممتاز بنهاية هذا الموسم”.

وأضاف “إذا تمكنا من البقاء ضمن فرق الدوري الممتاز في الموسم المقبل سيقول الجميع إن الموسم كان ناجحا.

“من أجل إنجاز هذه المهمة يلزمنا جمع ما يعادل نقطة من كل مباراة وهذا ما نقوم به حاليا”.

ويحتل إيفرتون المركز 16 في الترتيب متأخرا بفارق مركزين عن برايتون.