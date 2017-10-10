فلسطين تكتسح بوتان بعشرة أهداف وتتأهل لأمم آسيا 2019

“القدس العربي”-(وكالات): ضمِن المنتخب الفلسطيني اليوم الثلاثاء تأهله للمرة الثانية على التوالي إلى بطولة أمم آسيا لكرة القدم التي ستقام في الإمارات عام 2019.

جاء تأهل فلسطين بعد اكتساحه منتخب بوتان بعشرة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب بلدة دورا، جنوبي الضفة الغربية، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من التصفيات الأخيرة المؤهلة للبطولة القارية.

أحرز أهداف المنتخب الفلسطيني، عبد اللطيف البهداري في الدقائق 3 و39 43، وعبد الله جابر في الدقيقة 5، وتامر صيام في الدقيقة 21، وسامح مراعبة في الدقيقة 29، وخالد سالم في الدقيقة 48 من ضربة جزاء، ومحمد ناطور في الدقيقة 60، وجوناثان كانتيلانا في الدقيقتين 63 و70.

بهذه النتيجة رفعت فلسطين رصيدها إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد بوتان عند صفر من النقاط.

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية في ذات المجموعة حيث يحل منتخب عُمان ضيفًا على جزر المالديف.

ويشارك في التصفيات الأخيرة، 24 منتخبًا وزعت على 6 مجموعات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة، لينضموا إلى 11 فريقًا ضمنت التأهل من المرحلة الأولى إلى جانب الإمارات البلد المستضيف.

وتأهل في المرحلة الأولى منتخبات أستراليا والصين والعراق وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وسوريا وتايلاند وأوزبكستان.