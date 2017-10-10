مسؤول كوري جنوبي: ترامب قد يزور الحدود بين الكوريتين الشهر المقبل

“القدس العربي”- (وكالات): قال مسؤول كوري جنوبي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتوجه إلى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، لدى زيارته لسيؤول، الشهر القادم.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن مصدر في الدفاع بكوريا الجنوبية (لم تسمه)، اليوم، إن ترامب قد يتوجه إلى الحدود بين الكوريتين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عندما يقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية.

وأوضح المصدر أن البيت الأبيض قد أرسل، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، فريقًا يضم مسؤولين للتحقق من المواقع المرشحة لـ”النشاط الخاص” الذي سيقوم به ترامب في كوريا الجنوبية.

وأضاف المصدر أن قرية بانمونغوم التي تسري فيها هدنة بين الكوريتين ونقطة المراقبة، وتقعان داخل المنطقة منزوعة السلاح، من بين المواقع التي يبحث ترامب زيارتها.

وقال المصدر ذاته إن من المتوقع أن يرسل ترامب رسالة مهمة إلى كوريا الشمالية سواء لفظيًا أو “عمليًا” أثناء أول زيارة يقوم بها لشبه الجزيرة بوصفه القائد العام للجيش الأمريكي.

وأشار إلى أنه “من المحتمل أن يقوم ترامب بشيء من هذا القبيل، كما يقوم مساعدوه بالتحضيرات ذات الصلة”.

ومن المقرر أن يقوم ترامب بجولة تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين اعتبارًا من 2 نوفمبر القادم، بحسب الوكالة ذاتها.

من جهة أخرى، يعقد الرئيس ترامب محادثات فى البيت الأبيض فى وقت لاحق من الشهر الجارى مع رئيس الوزراء السنغافورى لى هسين لونغ.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ” إن الرئيس ترامب يتطلع الى إعادة التأكيد على العلاقة بين الولايات المتحدة وسنغافورة التى تعد أحد اقرب شركاء أمريكا فى آسيا منذ أكثر من 50 عاما”.

وأوضح البيت الأبيض أن المحادثات الأمريكية السنغافورية التى ستجرى في 23 من أكتوبر/تشرين الأول الجارى ستشمل العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين البلدين إضافة إلى قضايا أخرى.

واجتمع ترامب ولى لونغ فى يوليو/تموز الماضى على هامش قمة مجموعة العشرين فى هامبورغ لبحث العلاقات الاقتصادية وقضايا الأمن الاقليمى.

وكان من المقرر أن تكون سنغافورة جزءا من الاتفاق التجاري الشامل للشراكة عبر المحيط الهادىء الذى تم التفاوض عليه ابان حكم باراك أوباما ، سلف ترامب الذى ألغاه بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.