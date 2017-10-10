المغرب تستعد لكوت ديفوار بثلاثية في كوريا الجنوبية

“القدس العربي”-(وكالات): تغلب المنتخب المغربي، اليوم الثلاثاء، على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وديًا، استعدادًا لخوض آخر مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 أمام كوت ديفوار.

أحرز ثلاثية المغرب، أسامة طنان (هدفين) ورشيد عليوي في الدقائق 7 و11 و47، فيما جاء هدف كوريا الجنوبية الوحيد عن طريق سون هيونغ مين من ضربة جزاء في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

وتحل المغرب ضيفًا على كوت ديفوار في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثالثة لتصفيات إفريقيا لمونديال روسيا.

ويحتاج “أسود الأطلس″ إلى نقطة واحدة فقط من مباراتهم الأخيرة من أجل حجز مكانًا في بطولة كأس العالم.

وحسمت كوريا الجنوبية التأهل للمونديال باحتلالها المركز الثاني بالمجموعة الأولى للمرحلة الأخيرة لتصفيات قارة آسيا.