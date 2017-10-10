المصري صلاح: أثق في تأهل سوريا لمونديال 2022

“القدس العربي”-(وكالات): أبدى لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنكليزي ثقته في قدرة المنتخب السوري على التأهل لمونديال 2022 الذي سيقام في قطر.

جاءت تصريحات صلاح بعد فشل المنتخب السوري في التأهل للنسخة المقبلة للعرس العالمي التي ستقام بروسيا 2018 بعد خسارته من نظيره الأسترالي بهدف مقابل هدفين.

وفي تغريده على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الثلاثاء، قال صلاح “أحيانًا كرة القدم تكون قاسية لكنها تعطيك الفرصة للعودة من جديد، لذلك أثق في قدرة رجال سوريا على التواجد في مونديال 2022 إن شاء الله”.

وودّع المنتخب السوري، في وقت سابق اليوم، تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا 2018.

وخسرت سوريا من مضيفتها أستراليا بهدف مقابل هدفين في إياب الملحق الآسيوي المؤهل لملحق الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بعد مباراة ماراثونية من جانب لاعبي الفريقين.

وانتزع المنتخب الأسترالي بطاقة ملحق الفيفا بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب؛ حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتأهل “الكانغرو” ويواجه رابع تصفيات قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) الذي لم يتحدد بعد.