إيطاليا تحكم على صومالي بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم تعذيب في ليبيا

“القدس العربي” – (وكالات): حكم القضاء الإيطالي الثلاثاء على الصومالي عثمان مطمود البالغ 22 عاما بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم قتل وتعذيب في ليبيا، بعد أن تعرف عليه أحد ضحاياه عندما انضمّ الى مجموعة من المهاجرين.

وأوقف مطمود في أواخر عام 2016 في مركز لاستقبال اللاجئين في ميلانو، حيث كان حوالى 15 مهاجرا يهددون بقتله بعد أن تعرفوا عليه كأحد ممارسي التعذيب بحقهم كما انتزع منهم أموالا، في مخيم بني وليد في الصحراء الليبية.

ففي مخيمات الإقامة الموقتة هذه، يحتجز المهربون المهاجرين في وقت يدفع فيه أقرباؤهم كلفة متابعة الرحلة، وغالبا ما يعذبونهم لانتزاع منهم مبالغ أكبر من تلك التي طلبوها منهم في البداية، قد تصل الى 7500 دولار للشخص الواحد.

وروى 17 شخصا، غالبيتهم من الجنسية الصومالية، أمام محكمة الاستئناف في ميلانو كيف مارس هذا الشاب التعذيب بحق مئات المهاجرين الذين مروا في المخيم.

وشهد العديد على رؤية مطمود يضرب مهاجرين حتى الموت أو تركه آخرين يموتون بسبب نقص الرعاية أو الطعام، وروت امرأتان أن مطمود اغتصبهما لأشهر عدة.

وقال المدعي العام مارسيلو تاتانجيلو في أيلول/سبتمبر “مطمود ضحية وهم امتلاك القوة المطلقة بفعل السيطرة على حياة مئات الأشخاص”.

ونفى الشاب الصومالي من جهته كل الاتهامات التي وجهت اليه، مؤكدا أنه ليس الا مهاجر من بين آخرين مورست عليه أيضا أعمال عنف في ليبيا.

وقال محاميه انه ضحية حرب عشائر، وهي حجة رفضها الادعاء الذي أكد أن العديد من الشهود ينتمون الى عشيرته في الصومال.

وقال مطمود الثلاثاء “قلت الحقيقة، لم أكذب، لم أرتكب أية جريمة”.

لكن شهادات الضحايا أثرت كثيرا بالمحققين، وصرّحت المدعية العامة ايلدا بوكاسيني أنه “خلال 40 عاما من العمل القضائي، لم أر مثل هذا الرعب، يمكننا تصور أن ما كان يحدث في بني وليد يحصل في كل مخيمات” المهاجرين في ليبيا، معلنة أن الملاحقات ستجرى في يناير/كانون الثاني.