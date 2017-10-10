لبنان تكتسح كوريا الشمالية وتتأهل لأمم آسيا 2019

“القدس العربي”-(وكالات): تأهل المنتخب اللبناني، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية إلى بطولة أمم آسيا لكرة القدم التي ستقام في الإمارات عام 2019.

وتغلبت لبنان على ضيفتها كوريا الشمالية بخمسة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية الأخيرة.

أحرز الخماسية، هلال الحلوي وحسن معتوق وسمير عيسى وعلي حمام وربيع عطايا في الدقائق 20 و24 و49 و78 و90+1 من زمن المباراة.

وفي وقت سابق اليوم، تغلبت هونغ كونغ على ماليزيا بهدفين دون ردن ضمن نفس الجولة للمجموعة.

بذلك، تصدرت لبنان المجموعة برصيد 10 نقاط، وهونغ كونغ الثاني برصيد 5 نقاط، وكوريا الشمالية الثالث برصيد نقطتين، وماليزيا الرابع برصيد نقطة واحدة.

وفي نفس الجولة للمجموعة الرابعة، تغلبت عُمان على مضيفتها جزر المالديف بثلاثة أهداف لهدف.

أحرز ثلاثية عمان، خالد خليفة الهاجري وجميل سليم اليحمدي وأحمد مبارك في الدقائق 19 و22 و62، فيما جاء هدف المالديف الوحيد عن طريق على فاسير في الدقيقة 30 من زمن المباراة.

وفي وقت سابق اليوم، اكتسحت فلسطين منتخب بوتان بعشرة أهداف نظيفة.

بهذه النتيجة، تصدرت فلسطين المجموعة برصيد 12 نقطة، واحتلت عمان المركز الثاني برصيد 9 نقاط، والمالديف الثالث برصيد 3 نقاط، بوتان الرابع دون أي رصيد من النقاط.