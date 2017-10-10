مسؤول: مئات ممن يشتبه بانتمائهم لـ”الدولة” استسلموا للسلطات الكردية بالعراق





“القدس العربي”- (وكالات): قال مسؤول أمني كردي، اليوم الثلاثاء، إن مئات ممن يشتبه بانتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، استسلموا الأسبوع الماضي للسلطات في شمال العراق بعد أن طرد التنظيم الإرهابي من آخر معقل له في شمال العراق.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المشتبه بهم جزء من مجموعة رجال فروا في اتجاه الخطوط الخاضعة لسيطرة الأكراد عندما سيطرت القوات العراقية على الحويجة آخر معقل للمتشددين في شمال العراق.

وقال هشام الهاشمي الخبير في شؤون تنظيم “الدولة” المقيم في بغداد إن التقارير الواردة عن فرار عناصر التنظيم بدلا من مواصلتهم القتال حتى النهاية كما كان يحدث في معارك سابقة تشير إلى تراجع معنوياتهم.

وأضاف “معنوياتهم منهارة ويبدو أن إيمانهم بالقضية تزعزع″.

وذكر أنهم اضطروا للهرب من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد لتفادي عمليات الإعدام خارج نطاق القانون بهدف الثأر على أيدي شيوخ عشائر سنية وفصائل شيعية دربتها إيران ومدتها بالسلاح وشاركت في هجوم الجيش العراقي على الحويجة.

وبث أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم تسجيلا صوتيا قبل أسبوعين يقول فيه إنه مازال على قيد الحياة بعد تواتر أنباء عن مقتله. وحث أتباعه على مواصلة القتال رغم الانتكاسات في العراق وسوريا.

وقال المسؤول الكردي في أربيل “نحو ألف رجل استسلموا خلال الأسبوع الماضي. لكنهم ليسوا جميعا إرهابيين”.

وأضاف أنهم سلموا أنفسهم لقوات البشمركة في مدينة كركوك الغنية بالنفط التي يسيطر عليها الأكراد شرقي الحويجة. وتابع “من المنصف أن نقول أن مئات ربما من أعضاء الدولة ولكن ذلك سيتضح بعد الاستجواب”.

اقتربت النهاية

استعادت القوات الحكومية العراقية المدعومة من الولايات المتحدة وقوات شيعية دربتها إيران يطلق عليها قوات الحشد الشعبي بلدة الحويجة والمناطق المحيطة بها في 5 أكتوبر/ تشرين الأول.

وآخر منطقة يسيطر عليها التنظيم المتشدد في العراق هي قطعة أرض تمتد على الحدود الغربية مع سوريا وتشمل بلدة القائم الحدودية.

ونقل التلفزيون العراقي عن رئيس الوزراء حيدر العبادي قوله في بغداد، اليوم الثلاثاء، إن هذا العام سيشهد نهاية تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق.

ويسيطر المتشددون كذلك على مناطق على الجانب السوري من الحدود لكن قواتهم بدأت تتراجع هناك أمام هجومين أحدهما يشنه تحالف يقوده الأكراد وتدعمه الولايات المتحدة والآخر تشنه القوات الحكومية السورية وفصائل شيعية أجنبية تدعمها إيران وروسيا.

وسقطت “دولة الخلافة” التي أعلنها التنظيم في المنطقة فعليا في يوليو/ تموز عندما استعادت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة مدينة الموصل معقل التنظيم في العراق في معركة استمرت 9 أشهر.